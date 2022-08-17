У села Майское Джанкойского района Крыма, где 16 августа после взрывов детонировали боеприпасы, располагался скрытый склад с ракетными комплексами.

Эти ракетные комплексы российские военные планировали перебросить в южные, временно контролируемые РФ, регионы для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире совместного телемарафона.

По его словам, в результате точного удара российский склад боеприпасов уничтожен полностью.

«У села Майское была заброшена ферма, и на этом месте российские кафиры, как сейчас уже выяснилось, они создали большой, мощный состав (боеприпасов — ред.), как хаб. Поскольку Джанкой является железнодорожным узлом, то военная техника, вооружение (с РФ — ред.) прибывают в Джанкой, а затем распределяются дальше. На этом складе боеприпасов, после того, как он часами взрывался, там были ракетные комплексы. Они были не для того, чтобы их каким-то образом использовать в Крыму, а чтобы их перебросить дальше — в Херсонскую, Запорожскую области. И отсюда они уже должны были обстреливать другие регионы Украины. Это все начало сегодня взрываться. Этот состав уничтожен полностью», — подчеркнул Чубаров.