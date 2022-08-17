Американский предприниматель, миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маскзаявил, что покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите», — написал Маск.

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда. Он был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Он является одним из самых популярных футбольных клубов в мире.