Соединенные Штаты продолжат следить за реализацией контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, позиция Вашингтона по этому вопросу остается неизменной. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать заявления турецкого министерства обороны, подтвердившего, что Анкара планирует продолжать реализацию контракта на поставку второго полка ЗРС С-400, а также сообщения российской стороны о том, что контракт подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы. Представителя Госдепартамента попросили уточнить, не повлияет ли это развитие событий на переговоры о поставках Анкаре американских истребителей F-16.

«Мы не в курсе какого-либо нового развития событий по этому вопросу. Наша позиция относительно закупки Турцией С-400 хорошо известна, мы советуем обратиться к турецкому правительству, чтобы оно само говорило о своих планах закупок в оборонной сфере», — ответил Прайс. «Конечно же, нам нужно будет подождать и посмотреть, что произойдет, но мы не в курсе какого-либо нового развития событий на этот счет», — добавил он.