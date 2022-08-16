Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем планирует обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявило Управление коммуникаций президента Турции, сообщает CNN Turk.

«На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем – путем активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг во Львове встретится с президентами Украины и Турции.