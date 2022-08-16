В Габалинском районе потушен пожар в лесной зоне.

Как сообщил АПА начальник Габалинской части Государственной противопожарной защиты МЧС Арзу Умиев, через сутки был потушен пожар, вспыхнувший на территории села Тиканлы, в Бумском лесничестве Шахдагского национального парка, на площади в 1 гектар на вершине высокой горы.

Для тушения пожара были привлечены более 100 сотрудников местных структур МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, вертолет. Очаги возгорания полностью потушены, в настоящее время несколько мест задымления находятся под контролем.

Так как пожар произошел в высокогорной местности со сложным рельефом, привлечь пожарные машины на территорию не удалось. При тушении пожара в основном использовался ручной труд.

Сегодня в лесной зоне на севере Габалы также начался пожар.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники местных органов МЧС и МЭПР и вертолет.

До сих пор сгорело 2 гектара лесистой зоны.