В соответствии с соглашением, подписанным при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) для решения глобального продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие, 26 процентов зерна и других продуктов питания, экспортируемых из Украины, доставлены в Турцию.

Согласно данным, обнародованным Координационным центром ООН по зерну в Стамбуле, Турция с 26 процентами импорта зерна и продовольствия из Украины занимает позицию лидера, передает «Анадолу».

С 1 по 15 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 21 сухогруза, на которых перевезено более 563 тыс. тонн зерна и других продовольственных товаров.

Иран и Южная Корея с 22 процентами импорта зерна из Украины следуют за Турцией.

8% украинского зерна отправлено в Китай, 6% — в Ирландию, 5% — в Италию, 4% — в Джибути и 2% — в Румынию.