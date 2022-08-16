В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 549 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 535 человек выписаны после выздоровления, умерших нет.
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 549 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 535 человек выписаны после выздоровления, умерших нет.
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий