Правительство Германии планирует продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций (АЭС) в стране в связи с опасениями касательно нехватки энергии грядущей зимой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, решение еще не утверждено канцлером ФРГ Олафом Шольцем и скорее всего потребует голосования в Бундестаге. Тем не менее, в правительстве считают, что были выполнены два ключевых условия, которые позволят временно отложить закрытие трех электростанций. Во-первых, Германии грозит серьезная нехватка газа, а во-вторых, продление работы реакторов не представляет угрозы для безопасности, подчеркивают источники газеты.