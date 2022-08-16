Представители прокуратуры Германии отказались возбуждать уголовное дело против канцлера страны Олафа Шольца за недоказанностью его причастности к махинациям банка Варбургов. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Генеральная прокуратура согласилась с доводами прокуратуры Гамбурга и отклонила апелляционную жалобу адвоката Герхарда Штрате, который говорил о подозрениях в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов со стороны Шольца.

В рассматриваемых документах шла речь о скандале вокруг банка Варбурга, связанном с бывшим соратником Шольца Йоханнесом Карсом. СМИ сообщали, что в 2016 году Шольц, бывший в то время мэром Гамбурга, встретился с акционером банка Кристианом Олеариусом, после чего кредитная организация отказалась от дополнительных налоговых платежей в размере €47 млн. Сам канцлер говорил, что не помнит всех деталей того дела.