Ряд стран Евросоюза обеспокоены значительным ростом торговли Турции с Россией, в связи с чем они запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

«Члены ЕС все больше начинают чувствовать обеспокоенность по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее потенциала помощи Москве в качестве замены европейскому импорту и экспорту <…> Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем», — сказано в сообщении газеты.

Представитель минторга Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией «незначительные», однако подробностей не сообщил.

По информации газеты, за последние три месяца экспорт Турции в РФ вырос на 46% по сравнению с таким же периодом 2021 года.