Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что власти страны приняли пока неофициальное решение не продлевать россиянам виды на жительство и ограничить въезд по шенгенской визе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт премьера в Twitter.

«Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД», — заявил Кариньш.

Финляндия с сентября также сокращает прием заявлений на шенгенские визы от россиян. Правительство Финляндии одобрило предложения МИД страны.