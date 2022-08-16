Иран собирается поставлять свои машины в Россию. Об этом заявил глава крупнейшего автопроизводителя страны Iran Khodro. До конца года предприятие планирует выпустить 500 тысяч машин, из них пятая часть пойдет на экспорт. Иран готов также выйти на автомобильные рынки Азербайджана, Омана и Ирака, но Россия – в приоритете. Подробностей о модельном ряде и ценах пока не сообщается.

В группе компаний «Автодом» заявили, что у Iran Khodro есть все шансы частично заменить европейские автомобили, чьи производители объявили об уходе с российского рынка.

«В сложившихся обстоятельствах у Iran Khodro есть шансы успешно зайти на российский авторынок. Кроме того, сейчас на авторынке острый дефицит автомобилей европейских брендов, который может частично заполнить иранский бренд», — заявили в компании.

Там добавили, что большинство автомобилей европейских брендов, которые поступают в Россию путем параллельного импорта, относятся к премиальному сегменту, поскольку на них распространяется максимальная маржинальность.