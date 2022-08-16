Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит в четверг Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал он.

Как сообщил Дюжаррик, Гутерриш посетит 19 августа Одессу. «На следующий день [19 августа], где посетит порт — один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю. Перед возвращением в Нью-Йорк генеральный секретарь побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр», — сказал Дюжаррик.

По его словам, главной темой визита генсека ООН в Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия; также ожидается, что будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.

«Целью визита по приглашению президента Украины Владимира Зеленского является обсуждение экспорта продовольствия из Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о целях визита.

«Без сомнения, вопросы о [Запорожской] АЭС и миссии по установлению фактов будут также подняты», — добавил Дюжаррик.