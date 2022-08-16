Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, а также выступил за скорейшую отправку в Украину миссии наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Елисейского дворца.

«Говоря о ситуации вокруг Запорожской электростанции <…>, он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить в Украину представителей организации, и президенты двух стран обменялись мнениями о модальностях такой миссии», — сообщили в администрации французского лидера.

Макрон выразил обеспокоенность сложившейся на Запорожской АЭС ситуацией и утверждал, что угроза ее безопасности создается из-за «присутствия и действий российских вооруженных сил», а также из-за «военного контекста и продолжающихся конфликтов». В этой связи он призвал к выводу российских военных с территории электростанции.

Другой темой разговора, продолжавшегося около 80 минут, стал экспорт зерновых с территории Украины. Французский президент приветствовал продолжение выполнения соглашения о вывозе зерна морским путем, в том числе из порта Одессы, а также отправку в понедельник первого зафрахтованного ООН судна, которое доставит груз зерна с Украины в Африку.

«Франция также продолжает поддерживать европейские усилия по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом в рамках «маршрутов солидарности». Это позволило экспортировать 2,8 млн тонн в июле, и объемы перевозок продолжат расти», — добавили в Елисейском дворце.