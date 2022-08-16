Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза может способствовать тому, что президент РФ Владимир Путин прекратит военную агрессию в Украине. Такого рода санкции дадут результат уже через год.

Об этом сказал президент Украины Владимиа Зеленский изданию The Washington Post.

«Что это нам дает? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится», — сказал он.

По словам Зеленского, результат после введения такого ограничения, если на него решиться, можно увидеть уже совсем скоро.

«Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат», — добавил Зеленский.