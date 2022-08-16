Оперативно-розыскной отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана задержал на таможенном посту «Самур» прибывший из России грузовой автомобиль «DAF», управляемый гражданином этой страны.

Как сообщает комитет, в ходе таможенного досмотра в тайном отсеке автомобиля было обнаружено 50 единиц незадекларированного алкогольного напитка Beluga Transatlantic объемом 0,7 литра каждый.

По факту проводится расследование.