На лесных территориях и территориях, прилегающих к лесным массивам в северных и северо-западных регионах Азербайджана, продолжаются мероприятия по тушению пожаров.

Об этом сообщили в МЧС.

В информации говорится, что операции по тушению проводятся на территориях с трудным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода мешает полному тушению очагов возгорания.

В настоящее время к мероприятиям по борьбе с огнем привлечены силы Госнадзора над пожаром, Северного и северо-западного региональных центров, войска гражданской обороны, силы Службы спасения особого риска, принадлежащий авиотряду МЧС самолет-амфибия “BE 200 ÇS” и 2 вертолета, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, ОАО «Азерсу», соответствующая техника местной Исполнительной власти и жители.

МЧС еще раз обращается к населению с тем, чтобы в жаркую и засушливую погоду строго соблюдались правила противопожарной безопасности, не допускалась какая-либо неосторожность, которая может привести к пожару.

Пожарные бригады продолжают операции по тушению.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.