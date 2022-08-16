Джилл Байден, супруга президента США, заразилась коронавирусом COVID-19, она испытывает слабые симптомы заболевания, сообщила директор по коммуникациям первой леди Элизабет Александер.

«В понедельник вечером, после получения отрицательного теста на COVID-19, у первой леди начали проявляться симптомы простуды. Быстрый тест на антиген вновь показал отрицательный результат, однако ПЦР-тест оказался положительным», — говорится в заявлении Александер.

По ее данным, у первой леди наблюдаются легкие симптомы коронавируса. Она уйдет на изоляцию как минимум на пять дней в своей резиденции в Южной Каролине и вернется в Белый дом только после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19.