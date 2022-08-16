Мессенджер Signal заявил об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей.

Как пишет TechCrunch, хакеры не могли получить доступ к тексту переписок, но могли перерегистрировать учётную запись на своё устройство и вести переписку от её имени.

Утечка произошла в результате другого взлома — компании Twilio, который предоставляет Signal услуги по проверке телефонных номеров.

В Signal уточнили, что если злоумышленник смог бы перерегистрировать номер на другое устройство, он мог бы отправлять и получать сообщения Signal с этого номера телефона.

Все 1900 пользователей, чьи данные могли быть украдены, получат оповещения от Signal.