Напряженность в отношениях США и Китая может привести к открытому противостоянию двух держав, считает заместитель премьер-министр Сингапура, будущий глава кабмина страны Лоренс Вонг, передает Bloomberg. По его словам, Вашингтон и Путин могут вступить в вооруженный конфликт из-за какой-либо случайности.

«Мы уже видим начинающуюся серию решений, принимаемых обеими странами, которые будут выводить нас на все более и более опасную территорию <…> Как говорится, никто намеренно не хочет идти в бой, но вступить в конфликт можно и находясь в состоянии лунатического сна. И это самая большая проблема и опасность», — пояснил Вонг.

С точки зрения будущего премьера Сингапура, США и Китай уже были на грани конфликта в 2001 году, когда американский самолет-разведчик совершил вынужденную посадку на острове Хайнань из-за столкновения с китайским истребителем.

«Нас беспокоят такого рода происшествия «на грани», несчастные случаи и просчеты, и мы, безусловно, надеемся, что руководство обеих сторон сможет продолжать взаимодействовать друг с другом, особенно на самом высоком уровне, и что можно принимать разумные и рациональные решения, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации», — подчеркнул Вонг.