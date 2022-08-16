На фоне конфликта из-за поставок в Германию российских энергоносителей и роста опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном Министерство внутренних дел (МВД) страны не исключает возможных атак на газовые терминалы. Об этом в интервью изданию Bild заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другие критически важные объекты инфраструктуры», — указала она.

По словам Фезер, экстремисты могут злоупотребить правом на законный протест и совершить целенаправленные атаки на объекты энергетического сектора. Тем не менее министр не ждет в Германии массовых беспорядков.