Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело по факту совершения поджогов на территории Лачинского и Ходжалинского районов.
«В ряде СМИ и соцсетей распространились фотографии и видеокадры о совершении пожаров в лесах и жилых домах Лачинского, Ходжалинского и других районов Азербайджанской Республики с использованием различных зажигательных средств и материалов для нанесения ущерба экосистеме и загрязнения экологии.
В этой связи в Следственном управлении Генпрокуратуры было начато расследование и выполнены необходимые процессуальные действия для выявления тех, кто совершил эти преступления.
В ходе предварительного расследования было установлено, что эти поджоги были совершены на территории Лачинского, Ходжалинского районов Азербайджана, пожар был оперативно локализован.
По указанным фактам в Следственном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственные мероприятия продолжаются.
Добавить комментарий