Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело по факту совершения поджогов на территории Лачинского и Ходжалинского районов.

«В ряде СМИ и соцсетей распространились фотографии и видеокадры о совершении пожаров в лесах и жилых домах Лачинского, Ходжалинского и других районов Азербайджанской Республики с использованием различных зажигательных средств и материалов для нанесения ущерба экосистеме и загрязнения экологии.

В этой связи в Следственном управлении Генпрокуратуры было начато расследование и выполнены необходимые процессуальные действия для выявления тех, кто совершил эти преступления.

В ходе предварительного расследования было установлено, что эти поджоги были совершены на территории Лачинского, Ходжалинского районов Азербайджана, пожар был оперативно локализован.

По указанным фактам в Следственном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные мероприятия продолжаются.