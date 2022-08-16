Пекин внес в санкционный список семерых политиков Тайваня за сепаратизм и поддержку независимости острова, сообщает Центральное телевидение КНР.

Так, под санкциями оказались представитель Тайваня Сяо Мэйцинь, политик Гу Лисюн (Веллингтона Ку), заместитель спикера тайваньского парламента Цай Цичан, члены Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмин и Ван Динъю, заместитель генсека ДПП Линь Фэйфань, политик Чэнь Цзяохуа.

Этим политикам и их семьям запрещено пересекать границы Китая и специальных административных районов — Гонконга и Макао.

Официальный представитель Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по делам Тайваня, уполномоченный объявить о введении ограничительных мер, назвал стремление к отделению и независимости острова «самым большим препятствием для воссоединения родины».