Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели переговоры в рамках X Московской конференции по международной безопасности.

Обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, а также связанные с деятельностью миротворческого контингента РФ в Карабахе.

«Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», — заявил глава Минобороны России армянскому коллеге в московском парке «Патриот».

Папикян отметил, что эта встреча очень важна для армянской стороны: «Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе».