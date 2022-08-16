В Латвии начали сбор денег на покупку беспилотного летательного боевого аппарата Bayraktar для ВСУ. Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что сбор средств производится на платформе Ziedot.lv. Одним из инициаторов стал музыкант Ралфс Эйландс: на размещенном в интернете видео он сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также руками украинцев «передать привет российским оккупантам».

В общей сложности необходимо собрать пять миллионов евро. За первые часы было собрано более 58 тысяч евро, к сбору присоединились 1788 человек.

Отметим, что подобные акции уже проводились и в других странах — в Польше, Литве, Норвегии и Канаде. Когда в Турции узнавали о благородной акции, то передавали беспилотник бесплатно.