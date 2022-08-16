Азербайджан создал на освобожденных от армянской оккупации территориях 110 погранично-боевых пунктов.
Об этом сообщил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.
Азербайджан создал на освобожденных от армянской оккупации территориях 110 погранично-боевых пунктов.
Об этом сообщил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.
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