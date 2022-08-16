Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Московской конференции по безопасности заявил, что «ситуация в Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт».

По его мнению, «Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса».

Он также заявил, что «так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы.

«Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — сказал российский лидер.