Как уже сообщал Minval, министр по делам Европы Соединенного Королевства Грэм Стюарт вчера, 15 августа, во время встречи с послом Азербайджана в этой стране выразил глубокое сожаление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне, отметил, что Великобритания придает большое значение безопасности дипломатического персонала, «поддерживает свободу выражения мнений».

Комментируя это, начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что инцидент с посольством Азербайджана в Лондоне является нападением, провокацией, совершенной против диппредставительства членами радикальной религиозной группы, и данный инцидент актуализирует вопрос безопасности диппредставительства.

«Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе и дипломатов, должна быть обеспечена принимающей страной в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, чтобы британский министр назвал безопасность дипломатического персонала приоритетом.

Со своей стороны ожидаем, что провокация против нашего посольства в Лондоне будет тщательно расследована, и совершившие эту провокацию будут привлечены к ответственности», — заявила Абдуллаева.

«Что касается выражения «свобода мнения», то способы/правила применения этого принципа в свободном обществе, не имеющие ничего общего с нападением на наше посольство в Лондоне, вероятно, хорошо известны соответствующим учреждениям Британии, которая является старой западной демократией. В противном случае интерпретация любых радикальных и незаконных действий под прикрытием выражения «свобода» может вызвать серьезные проблемы для безопасности страны», — добавила Абдуллаева.