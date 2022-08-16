Появилась информация о полицейском-азербайджанце Руслане Мусаеве и его семье, считавшихся пропавшими без вести в Украине.

Об этом Report сообщил родственник Р. Мусаева.

По его словам, Р. Мусаев связался с родными и сообщил, что его семья в безопасности. Однако сотрудник правоохранительных органов Украины в целях безопасности не назвал своего местонахождения.

Отметим, что азербайджанец, проживающий в Мариуполе, пропал без вести вместе с семьей в марте, его родственники не могли связаться с ними на протяжении нескольких месяцев.