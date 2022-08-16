Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск из Афганистана американские военные оставили движению «Талибан» на сумму более чем 85 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США», — сказал бывший американский лидер.

Как считает Трамп, постыдным является не факт того, что американские войска ушли из Афганистана, а то, как они ушли.

«Мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!» — заключил бывший лидер США.