Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в пресс-службе министерства, Шойгу и Гутерриш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС и функционирование «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в поселке Еленовка, в котором содержались украинские военнопленные.

«Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений», — заявили в оборонном ведомстве.