Прогноз метеорологической службы Великобритании, опубликованный в Twitter, гласит, что вслед за засухой, накрывшей страны, придут мощные ливни с возможными наводнениями.

«Сильные ливни с грозой двигаются на восток по Великобритании, предупреждение о грозе распространяется на всю Великобританию», — указано в сообщении.

Метеорологи считают, что ливни будут сопровождаться грозами, сильным ветром, а также могут вызвать наводнения — хотя вероятность последнего оценивается как «низкая».

В отношении гроз британские метеорологи предупреждают о риске так называемых сухих гроз, которые могут вызвать пожар, если ударят в землю в лесной зоне. Пожарам также может способствовать продолжительная засуха.