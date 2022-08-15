За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели и выписаны домой, скончались 4 человека.
Информацию об этом распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели и выписаны домой, скончались 4 человека.
Информацию об этом распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
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