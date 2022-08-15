Как сообщалось, пожар произошел в лесном массиве в гористой местности вблизи сел Абрых и Терканлы Габалинского района.

На место немедленно были стянуты силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Несмотря на то, что местность высокая, а погода жаркая и ветреная, что затрудняет тушение пожаров, ведутся работы по предупреждению и тушению распространения пожара.

На территории горят кустарники, сухая трава и деревья.

В тушении пожара принимают участие силы Государственной противопожарной службы МЧС, вертолет авиационного отряда и сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.