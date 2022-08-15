Президент РФ Владимир Путин убежден, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы. Такое мнение он высказал, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт».

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал российский лидер в своем видеообращении.