Президент РФ Владимир Путин убежден, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы. Такое мнение он высказал, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт».
«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал российский лидер в своем видеообращении.
Любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ России непобедимым, заявил Путин.
Глава государства отметил, что участники фестиваля «представляют различные направления культуры и искусства». «Но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой», — подчеркнул российский лидер.
Добавить комментарий