15 августа в ВМФ состоялась торжественная церемония открытия соревнований «Кубок моря» в рамках соревнований «Армейские международные игры-2022».

Руководство Министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, представители Исполнительной власти Гарадагского района, Республиканской организации ветеранов, Азербайджанского каспийского морского пароходства и стран-участниц, военные атташе, сотрудники местных и зарубежных СМИ, а также другие гости приняли участие в мероприятии.

Было констатировано, что Армейские международные игры служат укреплению боевого сотрудничества, дружбы между военнослужащими, дальнейшему повышению профессионализма. Отмечалось, что соревнования «Кубок моря» будут способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами.