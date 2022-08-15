Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Соответствующее решение обнародовано на сайте президента Украины.

Консультативный совет при президенте создали с целью содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения вреда, причиненного государству, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупации РФ части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.

Согласно указу Зеленского глава ОП Андрей Ермак должен внести предложения по персональному составу этого Консультативного совета. Указ вступает в силу со дня его опубликования 15 августа.

Председателем Консультативного совета является президент.