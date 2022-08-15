Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше 2 400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с начала марта. О взлете цен свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В разгар торгов, вечером 15 августа, цена на газ резко поднялась почти до 2 350 долларов за тысячу кубов, а затем превысила и отметку 2 400 долларов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч.

Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 11%.