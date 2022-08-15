В Москве состоялась церемония открытия соревнований «Армейские международные игры-2022».

В церемонии, состоявшейся в парке «Патриот», приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Российской Федерации генерал Сергей Шойгу, делегации стран-участниц, военные атташе, представители СМИ и другие гости.

На торжественной церемонии соревнования были объявлены открытыми, прозвучал гимн «Армейских интернациональных игр».

Следует отметить, что соревнования «Армейские международные игры-2022» проходят в 12 странах. Военнослужащие из 34 стран будут соревноваться индивидуально и в составе команд на международных соревнованиях.