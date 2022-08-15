В последние дни повышение температуры воздуха в мире и в стране, засушливая погода повышает риск пожаров на природных территориях.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова отметила, что в жаркую и засушливую погоду, наблюдаемую на территории страны, озеленения, в том числе, пастбища и лесные массивы больше подвержены риску возгораний:

«Поэтому, находясь на природе, необходимо быть внимательным и максимально осторожным. Просим всех, в том числе население сел, близко расположенных к лесным территориям, туристов, отдыхающих на лоне природы, строго соблюдать правила противопожарной безопасности в знойные летние дни, осторожно обращаться с огнем, не разбрасывать окурки от сигарет».