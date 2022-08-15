Казахстан заявил о готовности рассмотреть вопрос признания власти талибов но только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН, сообщает казахстанский Sputnik со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В министерстве также пояснили, что после вывода международного военного контингента из Афганистана и прихода движения «Талибан» к власти, в Кабул с рабочим визитом приезжали официальные лица Казахстана для решения вопросов об оказании гуманитарной помощи и возобновлении торгово-экономического сотрудничества.