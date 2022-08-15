В Стамбуле из-за сильнейшего ливня и грозы начался потоп. Люди застряли в машинах и общественном транспорте, затопило также знаменитый Большой базар.

Осадки оказались настолько сильными, что вода била прямо из люков канализации и затопила общественный транспорт. Люди спасаются от стихии собственными силами – водители помогают друг другу выбраться из заблокированных машин, при этом происходит множество ДТП из-за плохой видимости: в них пострадали два человека. В одном из районов даже начался пожар из-за удара молнии в крышу.