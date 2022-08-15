Cпецпредставитель Турции Сердар Кылыч отреагировал на вчерашнюю трагедию в ереванском ТЦ и назвал случившееся трагедией.

В своем Twitter он написал, что потрясен известием о мощном взрыве, произошедшем в торговом центре в центре Еревана. Он выразил «искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии».

Тем временем армянские СМИ негодуют тем, что до сих пор нет ни одного соболезнования от высокопоставленных лиц страны.