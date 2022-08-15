Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне в сегодняшней сводке выделил шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил — ЧВК и марионеточных республик. При этом подчеркивается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.

1. Северо-восток Харьковской области: «как минимум частично» войска Западного военного округа. Войск для крупного наступления здесь недостаточно.

2. Линия Изюм-Славянск: преимущественно «добровольческие» батальоны (сколоченные уже после начала полномасштабного вторжения), а также некоторые части Восточного военного округа. Поскольку добровольческие батальоны слабо обучены и в основном не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно, делает вывод ISW.

3. Участок Северск-Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные некоторыми частями самопровозглашенных республик. Командующим этим объединением ISW называет командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. На этом участке объявленная российским командованием «оперативная пауза» закончилась, войска возобновили попытки наступления.

4. Бахмут: «ЧВК Вагнера», также отдельные части Западного военного округа и «ЛНР». Бойцы «Вагнера» участвовали в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности во взятии Углегорской ТЭС. Штаб «Вагнера» размещается, как сообщают, в Попасной в 40 км к северо-востоку от Бахмута, именно этот объект подвергся обстрелу из HIMARS в воскресенье.

5. Авдеевка-Донецк: части «ДНР»

6. Юг: здесь самая неоднородная группировка. Основу российских войск в Запорожской и Херсонской областях изначально составляли части Южного и военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Сама эта неоднородность может представлять дополнительную сложность для российского командования.