Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», то об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть, сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Соединенные Штаты осознают все последствия подобного решения.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — сказал Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый Boeing MH-17.

В российском МИД в ответ на это заявили, что подобное решение противоречит международному праву.