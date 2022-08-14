В социальных сетях, в том числе в Facebook и Telegram-каналах, опубликованы новые фото и видео, доказывающие акты вандализма армян на территории Азербайджана, сообщает Report.

На кадрах видно, как гражданин Армении, незаконно проживающий в одном из сел Лачинского района, поджигает свой дом.

Свой поступок он обосновал возвращением села под контроль Азербайджана и сказал, что сделал это для того, чтобы дом не остался азербайджанцам.

Напомним, что подобные действия армян, поселившихся на территории Азербайджана, уже стали обычным явлением. В ходе 44-дневной Отечественной войны они повредили многие объекты на освобожденных территориях, в том числе когда они покидали Кяльбаджарский район.

Отметим, что Азербайджан завершил строительство своей части альтернативной новой дороги Лачинского коридора, как того требует п. 6 заявления от 10 ноября. Армения пыталась затянуть время. Официальный Баку дал Еревану срок для освобождения Лачинского коридора (город Лачин, села Забух и Сус) до 25 августа.

