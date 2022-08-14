Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что внешнеполитическое ведомство страны разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России, сообщает Польское агентство печати.

Вавжик заметил, что Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для россиян. Однако, указал он, не все страны Европейского союза (ЕС) на это согласны. Например, против выступают Германия, Франция и Нидерланды. Именно поэтому, уточнил замглавы польского МИД, Варшава работает над новым решением.

По его словам, Польша уже несколько недель ведет переговоры на эту тему со странами-членами Евросоюза. Аналогичного с ней мнения придерживаются Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.