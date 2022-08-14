Страны действительно могут аннулировать визы, которые ранее они выдали. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил законность прекращения действия шенгена основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы. Он также заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Левитс подчеркнул, что это будут дополнительные санкции против Москвы.

Основатель «ЭкспертВиз» считает, что такое решение страны будут принимать выборочно. «Я думаю, что вряд ли все страны Шенгенской зоны и Евросоюза запретят въезд россиянам, перестанут выдавать визы или пограничники прекратят нас пускать. Однако процесс пошел, так сказать, первая страна, Эстония, уже есть», — добавил он.