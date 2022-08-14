Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что власти страны хотят ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. По его словам, в ближайшее время соответствующий закон могут направить на совещание сторон, формирующих правительство, после чего передать в сейм, сообщает агентство Delfi.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — отметил Борданс, добавив, что русский язык также могут убрать из телефонных и банковских сообщений.

Министр указал, что в Латвии закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в общественных местах, что, считает он, недопустимо. «Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — подчеркнул Борданс.