Страны восточного фланга НАТО попросили у властей Соединенных Штатов поторопиться с поставками оружия и увеличить количество американских военных на их территории, сообщает The Washington Post.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары – это то, что нам потребуется для сдерживания России», – заявил глава Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Польское руководство ожидает от США доставки ракетных комплексов Patriot, HIMARS, истребителей F-16 и танков Abrams.